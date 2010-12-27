В Выборгском районе проверяют готовность школ к новому учебному году

В рамках принятие образовательных учреждений к новому учебного году 2018-2019 года.

Сотрудники пожарной охраны Выборгского района осмотрели школу Каменногорского городского поселения перед началом учебного года. Об этом сообщает ОНД и ПР Выборгского района.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района совместно с представителями регионального отделения РОССОЮЗСПАС и председателем совета местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества обследовали здание и помещение Каменногорской школы. С педагогическим составом, персоналом обсудили алгоритм действий в случае возникновения пожара или ЧС, вручили памятки.

Сотрудники, проводившие проверку, помогли оформить уголок пожарной безопасности и гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Они переработали пожарную инструкцию, инструкцию по гражданской обороне, подарили тематическую литература и обновили список добровольной пожарной дружины образовательного учреждения.

Ранее мы сообщали, что в Выборге состоялась встреча с жителями по вопросу капремонта домов-памятников.

Фото: ОНД и ПР Выборгского района