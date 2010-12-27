В Выборге состоялась встреча с жителями по вопросу капремонта домов-памятников

Жильцы домов смогли задать интересующие вопросы подрядчикам.

Вчера, 26 июля, правительство Ленобласти и Фонд капремонта в Выборге провели встречу с жителями домов-памятников, в которых идет капремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Также на собрании присутствовали представители авторского и технического надзора, подрядных организаций, администрации Выборгского района. Жильцы домов смогли задать интересующие вопросы присутствующим.Они касались, как технологий, так и сроков завершения. Подрядчики передали гражданам проектную документацию.

Так как Выборг был выбран городом для проведения торжеств по случаю 91 годовщины Ленинградской области, конечно, лицевые стороны фасадов должны быть красивыми. Поэтому лицевые фасады открываются на период праздника. Екатерина Кайянен, заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области

В основном, полностью работы завершатся в начале 2019 года. Работа будет оплачена только в том случае, если выполнятся все условия контракта.

Сегодня мы сообщали, что в Выборге откроется выставка "Наследие династии Хань, очарование искусства".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО



