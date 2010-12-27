Продлится она всего неделю.

В субботу, 28 июля, в Выборге откроется выставка "Наследие династии Хань, очарование искусства", представляющая историю и современность г. Сюйчжоу (провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика). Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Экспозиция находится в в залах выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" (ул. П.Ф. Ладанова, д.1) и галерее "Арт-холл" ( ул. Димитрова, д.5). И делится она на 3 направления: это работы традиционного китайского народного ремесла и искусства; живопись и каллиграфия; каменные барельефы и эстампы, созданным две тысячи лет назад. Выставка будет принимать гостей до 4 августа (Дня Ленобласти).

Также, сегодня, 27 июля, на территории ВЦ "Эрмитаж-Выборг" в 14:00 будут проходить мастер-классы от представителей китайской делегации.

Выборг и Сюйчжоу начали сотрудничать еще в 2015 году.

Недавно директору "Эрмитаж-Выборг" вручили почетный знак муниципального образования "За заслуги перед Выборгским районом".

Фото: Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг"/ ВК