В Выборге на Дне рождения Ленобласти выступят группа "Фабрика" и Денис Майданов

4 августа в Выборге пройдет празднование 91-й годовщины образования Ленинградской области.

Уже на следующих выходных, 4 августа, в Выборге пройдет празднование 91-й годовщины образования Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В этом году праздничное театрализованное шествие будет посвящено гербам и их истории. В колоннах шествия будут идти глашатаи, рыцари и дамы со своими гербами. Также на празднике в Выборге также пройдёт гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса. Там жители и гости Ленобласти попробуют традиционные блюда региона, продукты местных фермерских хозяйств и пекарен. Также всех гостей ждут всевозможные мастер-классы и развлечения.

На Красной площади Выборга в 15:00 начнется праздничный концерт. Выступать будут областные коллективы, а в 20:00 на сцену выйдут известные российские певцы и музыканты: Денис Майданов, Василий Герелло, Александр Панайотов, группа Фабрика и другие. Завершится день в 22:00 праздничным салютом.

В Выборге ко Дню рождения Ленинградской области с фасадов многовартирных домов начали снимать фасады.

Фото: Денис Майданов/ ВК; Актуальные новости Донбасса/ ВК