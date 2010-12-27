В Выборге начали снимать леса с фасадов многоквартирных домов

Специалисты восстанавливали карнизы, наличники скульптуры, барельефы и другие декоративные элементы, выполненные в стиле модерн.

В Выборге завершается первый этап капитального ремонта лицевой части фасадов памятников архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

К празднику, который состоится 4 августа, начали снимать строительные леса с многоквартирных домов. Это делается для того, чтобы многочисленные туристы смогли увидеть уникальные виды старого города. Специалисты восстанавливали карнизы, наличники скульптуры, барельефы и другие декоративные элементы, выполненные в стиле модерн.

Но на этом процесс капитального ремонта не заканчивается. Реставраторы позже начнут обновлять внутридворовые фасады домов. Также продолжится обновление архитектурных памятников, ремонт дорог и комплексное благоустройство улиц города (современное наружное освещение, ремонт пешеходных тротуаров, озеленение скверов и т.д.). На подготовку города к празднику из бюджета было выделено 1,3 млрд рублей.

Фото: Piter.TV