Благоустройство Выборга: новые фонари и клумбы, обновленный почтамт

Канал Piter.TV следит за работами по благоустройству Выборга.

В Выборге продолжаются работы по ремонту, реставрации и благоустройству города.

Накануне строители частично сняли "леса" со здания Выборгского почтамта. Теперь горожане могут оценить обновленный внешний вид исторического здания.

В парке Ленина подрядчик меняет систему освещения. Здесь уже установили новые фонари, выполненные в историческом стиле. В парке также появилась новая клумба на месте "финского фонтана". Это временная мера. Город не отказался от идеи возрождения исторического объекта. Об этом каналу Piter.TV рассказал первый заместитель главы Администрации Выборгского района Владимир Рошкович.

Жители задают вопрос - почему мы засыпали фонтан, сделали клумбу. Важно понять, что это временная мера. Идею восстановить фонтан мы не забросили. Как только будет у нас свободное финансирование, мы вернемся к этому проекту. Владимир Рошкович, первый заместитель главы Администрации Выборгского района

Напомним, 4 августа в Выборге пройдет День Ленобласти. К этому времени будут закончены основные работы по ремонту и благоустройству.

Видео: Piter.TV