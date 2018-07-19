На Батальонной улице и Зеленой аллее начали восстанавливать асфальт

Сегодня, 19 июля, на ул. Батальонной и по Зеленой аллее, где ранее велись земляные работы по строительству газопровода, начались работы по восстановлению асфальтового покрытия.

Около трех дней назад администрация Выборгского района направила подрядчику, выполнявшему работы по строительству газопровода, обращение. В обращении указывалось о необходимости провести восстановительные работы, которые после окончания прокладки газовой трубы подрядчиком не были выполнены проведены. Обращение было направлено в ответ на запрос прокуратуры, куда ранее поступило два обращения жителей города. В данный момент подрядчик трудится над восстановлением асфальтового покрытия.



Завершится восстановление земляного покрытия в течение 2-3 дня.