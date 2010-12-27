В Выборге во всю восстанавливают перекресток четырех балконов

По городской легенде, девушки, живущие в квартирах с балконами напротив выходили на них и общались через перекресток.

Одна из значимых культурных достопримечательностей старого Выборга: перекресток четырех балконов скоро вернется на фотографии туристов. Четыре здания по улице Крепостной, каждое из которых выходит аккуратным балкончиком на один перекресток были интересным местом в Выборге, пока один из домов не был утрачен в ходе войны. С тех пор попыток восстановить перекресток в былой форме не предпринималось.

Сейчас утраченный дом активно растет вверх. Как сообщает газета "Выборг", для сохранения окружающих исторических зданий и во избежание возможных разрушений, вызванных строительством, проект восстанавливаемого дома подразумевает строительство на винтовых сваях и без фундамента.

В здании площадью 400 м2, расположится кафе, способное вместить 80 посетителей. Сроком окончания строительства значится октябрь 2020 года.

Фото: группа ВКонтакте "Выборг как это было", virtuaaliviipuri.tamk.fi