Фасад выборгского роддома будет отремонтирован в 2019-2020 году

Cтало известно, что здание роддома было включено в программу реставрации на 2019-2020 год. Видеокомментарий заместителя главы администрации МО "Выборгский район" Николая Шишкина

Родильный дом Выборга и его и прилегающую территорию включат в программу городской реставрации на 2019-2020 годы. Об этом рассказал заместитель главы районной администрации Николай Шишкин. Сейчас идет активная работа над проектом, по которому впоследствии фасад здания будет ремонтироваться. Напомним, что здание роддома является памятником исторического значения.

Также планируется отремонтировать здание ЗАГС Выборга. Напомним, в настоящее время ведутся работы по благоустройству сквера Молодежи, расположенного перед Дворцом бракосочетания. Для включения в программу "Формирование комфортной городской среды" сквер выбрали сами жители Выборга путем голосования.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"