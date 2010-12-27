Директор "Эрмитаж-Выборг" получил почетный знак

Александру Костенко вручили почетный знак муниципального образования "За заслуги перед Выборгским районом".

Геннадий Орлов вручил почетный знак муниципального образования "За заслуги перед Выборгским районом" директору выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" Александру Костенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Одиннадцать лет назад Александр Иванович Костенко стоял у истоков создания и строительства уникального учреждения культуры – выставочного центра "Эрмитаж-Выборг". Успешное руководство выставочным центром оказывает влияние на формирование художественно-просветительской, образовательной и туристской деятельности района. Трудовой коллектив ГБУК ЛО "Эрмитаж-Выборг"

Александр Костенко вносит огромный личный вклад в восстановление и сохранение объектов культурного наследия Выборгского района и активно участвует в жизни Выборга.

Почетный знак "За заслуги перед Выборгским районом" - форма поощрения граждан за многолетний труд и особый вклад в различные сферы жизни Выборга и Выборгского района.

Фото: Музей и проблемы культурного туризма/ ВК