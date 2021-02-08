Ильдар Гилязов посетил выставку "АРТ-СТАРТ" в "Эрмитаж-Выборг"

На выставке представлены лучшие работы молодых художников – студентов и выпускников Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и других высших художественных учебных заведений Санкт-Петербурга.

Глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов в субботу, 6 февраля, посетил выставку участников конкурса "АРТ-СТАРТ. Петербургская школа" в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг". Об этом он рассказал в своем Instagram.

Слово "АРТ-СТАРТ" для меня тоже очень близко, потому что у меня тоже старт в администрации Выборгского района. Я прекрасно понимаю, что такое "старт", за ним кроется очень многое. <…> Очень приятно, что у жителей Выборгского района Ленобласти появилась возможность "прикоснуться" к молодым художникам. Ильдар Гилязов, глава администрации МО "Выборгский район"

Официальное открытие выставки молодых художников из Санкт-Петербурга "АРТ-СТАРТ" в фойе Выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" состоялось 6 февраля. Выставка, организованная Союзом молодых художников Санкт-Петербурга при поддержке Межгосударственного информационно-аналитического журнала о культуре и искусстве государств-участников СНГ "СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ", продлится до 2 марта.

На выставке представлены лучшие работы молодых художников – студентов и выпускников Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и других высших художественных учебных заведений Санкт-Петербурга. Среди участников победители и призеры творческого конкурса "АРТ-СТАРТ. Лучшие молодые художники. Премия Санкт-Петербурга". Первостепенной целью экспозиции является презентация современного искусства, а также раскрытие потенциала молодых деятелей искусства.

В конце прошлой недели Ильдар Гилязов провел заседание по развитию туризма в Выборге.

Фото и видео: Instagram/ @igvbg

Афиша: ВКонтакте/ Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг"