Ильдар Гилязов провел заседание по развитию туризма в Выборге

Глава администрации МО "Выборгский район" отметил, что уже есть предпосылки улучшения ситуации в сфере туризма в 2021 году.

В Выборге прошло заседание координационного совета по развитию въездного и выездного туризма. Вел заседание глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Мы все понимаем, что для туристической сферы 2020 год стал очень непростым – последствия распространения коронавируса коснулись всех направлений отрасли, без исключения. Ильдар Гилязов, глава администрации МО "Выборгский район"

Глава администрации МО "Выборгский район" отметил, что уже есть предпосылки улучшения ситуации в 2021 году. Он надеется, что туристические предприятия Выборга смогут работать в полную силу, без каких-либо ограничений.

После своей вступительной речи Ильдар Гилязов вручил благодарственные письма организациям, внесшим свой вклад в социально-экономическое развитие района. Среди них – турфирма "Виипуритурс", компания "Визит Выборг", гостиничный комплекс "Выборг", историко-культурный центр "Варяжский двор".

В рамках совещания председатель районного комитета экономики и инвестиций Надежда Людвикова рассказала, что в докоронавирусные времена Выборгский район в туристический сезон посещали более 1 200 000 человек.

О мерах поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятых в сфере туризма рассказала директор Центра поддержки предпринимательства Марина Птушко. Она рассказала, что в этом году предусмотрены субсидии по следующим направлениям: "Частным детским садам", "Лизинг", "Модернизация производства", "Проценты по кредитам", "Выставки и ярмарки".

Помощник главы администрации МО "Выборгский район" Олег Лиховидов на заседании представил присутствующим презентацию, посвященную развитию веломаршрутов в Выборгском районе. Организация велосипедного движения в Выборге предусматривает несколько этапов реализации, которые соединят южную часть города с северными районами.

Веломаршруты, предложенные нашими поселениями, плавно вольются в "Морской маршрут", разработанный областным департаментом по туризму, проходящий по территории Выборгского района вдоль Финского залива. Олег Лиховидов, помощник главы администрации МО "Выборгский район"

По итогам января администрация Выборгского района получила высокие оценки по результатам работы платформы обратной связи.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО