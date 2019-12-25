В Выборге чествовали выдающегося деятеля Альберта Бакуна

За многолетний самоотверженный труд на благо Выборгского района и активную гражданскую позицию Бакуну была вручена почетная грамота администрации МО "Выборгский район".

В выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" с 75-летней годовщиной поздравили выдающегося выборжца, художника Альберта Бакуна. Слова глубокой признательности и благодарности за многолетнюю плодотворную деятельность выразили директор "Эрмитажа-Выборг" Александр Костенко, глава районной администрации Валерий Савинов, коллеги и представители учреждений культуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Работы Альберта Бакуна "Выборгский замок" и "Выборг ул. Подгорная" находятся в художественном фонде ВЦ "Эрмитаж-Выборг" и удостоены публикации в альбоме "Шедевры музейных собраний Ленинградской области.

Для меня большая честь поздравить с юбилеем Вас, многоуважаемый Альберт Александрович, – уникальную многогранную личность, выдающегося человека, чья жизнь и творчество достойны восхищения и подражания. Мы гордимся, что живем с Вами в одно время, и можем следовать Вашему примеру истинной любви к своей Родине. Валерий Савинов, глава районной администрации

За многолетний самоотверженный труд на благо Выборгского района и активную гражданскую позицию Бакуну была вручена почетная грамота администрации МО "Выборгский район". Также Валерий Савинов сообщил, что планируется создание в Выборге галереи картин художника.

На прошлой неделе медсестре из блокадного Ленинграда, живущей в Выборге, исполнилось 100 лет.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО