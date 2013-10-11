Медсестре из блокадного Ленинграда исполнилось 100 лет

В адрес Антонины Романовны искреннюю сердечную благодарность за самоотверженный труд на благо страны выразили глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Валерий Савинов.

В Выборге чествовали участницу Великой Отечественной войны Антонину Романовну Березину, которой 20 августа исполнилось 100 лет. В честь юбилея представители администрации Выборгского района вручили ей персональные поздравления от Президента РФ Владимира Путина и губернатора региона Александра Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В адрес Антонины Романовны искреннюю сердечную благодарность за самоотверженный труд на благо страны выразили глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Валерий Савинов.

В 1941 году 19-летняя медсестра из Курской области Антонина Березина приехала в Ленинград, где на протяжении всех блокадных дней спасала людям жизнь. После освобождения города она в передвижном госпитале сопровождала раненных бойцов, возвращавшихся в родные края. Антона Березина награждена медалью "За оборону Ленинграда".

Всю свою жизнь Антонина Романовна посвятила сфере здравоохранения.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО