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В Выборге проведут день Эрмитажа
Вчера, 23:03
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KaterinaKono13

В Выборге проведут день Эрмитажа

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Мероприятие состоится уже завтра, в пятницу, 26 апреля.

Ведущие представители сферы культуры в Выборге соберутся за круглым столом в здании местного отделения музея Эрмитажа для обсуждения темы "Музей и театр". Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Мероприятие состоится уже завтра, в пятницу, 26 апреля. Известно, что по завершении конференции выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" расскажут об открытии новых выставок.

Планируется открыть выставку экспонатов эрмитажных коллекций "Монолог о раковине" и восстановленного объекта культурного наследия "Валь-порт "Сортия" Бастиона "Панцерлакс".

Источник: сетевое издание "Online47"

Фото: Piter.TV

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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