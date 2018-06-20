В Выборге проведут день Эрмитажа

Мероприятие состоится уже завтра, в пятницу, 26 апреля.

Ведущие представители сферы культуры в Выборге соберутся за круглым столом в здании местного отделения музея Эрмитажа для обсуждения темы "Музей и театр". Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Мероприятие состоится уже завтра, в пятницу, 26 апреля. Известно, что по завершении конференции выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" расскажут об открытии новых выставок.

Планируется открыть выставку экспонатов эрмитажных коллекций "Монолог о раковине" и восстановленного объекта культурного наследия "Валь-порт "Сортия" Бастиона "Панцерлакс".

Источник: сетевое издание "Online47"

Фото: Piter.TV