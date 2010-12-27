В Выборге открылась выставка "Наследие династии Хань, очарование искусства"

Выставка будет открыта для посетителей до 4 августа.

Перед выходными состоялось официальное открытие выставки "Наследие династии Хань, очарование искусства". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Выставка показывает историю и современность г. Сюйчжоу (провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика). На торжественном открытии были жители Выборга, представители г. Сюйчжоу, администрации Выборгского района, выставочного центра "Эрмитаж-Выборг", Детской школы искусств г. Выборга.

Андрей Голобородько, заместитель главы администрации сообщил, что сотрудничество Выборгского района и КНР продолжится осенью. Работы (20 штук) учащихся Детской школы искусств г. Выборга будут прдставлены на международной выставке детского искусства в провинции Цзянсу.

Выставка "Наследие династии Хань, очарование искусства" будет открыта для посетителей до 4 августа в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" (ул. П.Ф. Ладанова, д.1).

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО