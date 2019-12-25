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В августе в Петербурге в семь раз выросло число внебольничных пневмоний
Сегодня, 11:32
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В августе в Петербурге в семь раз выросло число внебольничных пневмоний

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Показатель 2020-го года сравнивали с цифрами в 2019-м году.

Федеральная служба статистики "Петростат" опубликовала данные по заболеваемости внебольничной пневмонией в Петербурге. С января по август 2020 такой диагноз поставили 52 467 человек, из них 4 391 горожан заболели в последний летний месяц.

По сравнению с аналогичным периодом в 2019-м году августовский показатель в этом году вырос в 7 раз. 

Кроме того, повысился и уровень смертности в Северной столице. За 8 месяцев из жизни ушли более 45 тыс. жителей Петербурга, что на 12 % меньше, чем в 2019-м. 

Ранее Смольный объяснил рост смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: внебольничная пневмония, заболеваемость, смертность, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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