Рекордное количество детей родилось в Ленобласти в августе 2023 года

В Ленобласти рекордное количество новорожденных было зарегистрировано в августе 2023 года.

В августе в Ленинграсдкой области появился на свет 1141 малыш, что стало самым высоким показателем за год. Среди них было 593 мальчика и 548 девочек, а также семь пар двойняшек и одна тройня. Об этом сообщили в пресс-службе областного ЗАГС.

Большинство мам, которые родили в августе, были в возрасте от 30 до 34 лет. За восемь месяцев 2023 года в Ленобласти уже зарегистрировали 3153 новорожденных, что свидетельствует о том, что регион продолжает развиваться и расти.

Ранее сообщалось, что правительство Ленобласти обсуждает законопроект о похоронном деле.

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