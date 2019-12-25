Правительство Ленобласти обсуждает законопроект о похоронном деле

В Ленинградской области обеспокоены вопросом о похоронном деле. Обсуждаемый закон предусматривает профилактику и устранение нарушений в похоронном бизнесе.

В Ленобласти 28 сентября обсудили законопроект о погребении и похоронном деле, который представил Минстрой РФ. В ходе дискуссии были выявлены основные вопросы, связанные с повышением качества услуг и упорядочением регионального законодательства в этой сфере. Об этом пишет ЛенТВ.

Законопроект предусматривает выведение де-факто частных похоронных бюро, кладбищ и крематорий в правовое поле, лишение лицензии в случае нарушений и отслеживание цен на погребения. Эти меры отсутствуют в текущем законе, принятом в 1996 году. Инициативу вскоре планируется внести в Госдуму.

Ранее сообщалось, что в Сестрорецке заработал новый светофор у остановки "Кладбище".

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