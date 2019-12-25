Правительство Ленобласти обсуждает законопроект о похоронном деле

В Ленобласти 28 сентября обсудили законопроект о погребении и похоронном деле, который представил Минстрой РФ. В ходе дискуссии были выявлены основные вопросы, связанные с повышением качества услуг и упорядочением регионального законодательства в этой сфере. Об этом пишет ЛенТВ.
Законопроект предусматривает выведение де-факто частных похоронных бюро, кладбищ и крематорий в правовое поле, лишение лицензии в случае нарушений и отслеживание цен на погребения. Эти меры отсутствуют в текущем законе, принятом в 1996 году. Инициативу вскоре планируется внести в Госдуму.
Ранее сообщалось, что в Сестрорецке заработал новый светофор у остановки "Кладбище".
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