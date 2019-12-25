  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В августе в Ленобласти назовут город-столицу на 2022 год
Сегодня, 14:38
195
lizapoluda

В августе в Ленобласти назовут город-столицу на 2022 год

0 0

На данный момент статус главного города носит Всеволожск.

Города 47-ого региона поборются за звание столицы-2022 в специальном конкурсе. Заявки можно подавать до 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Муниципалитет, одержавший победу, сможет проводить наиболее значимые мероприятия в 2022 году. На эту и другие инициативы будет выделено дополнительное финансирование. Также в столице будут проходить заседания Правительства во главе с губернатором.

Отметим, что столицей в 2020 годом был выбран Всеволожск. В следующем году статус перейдет к Тосно.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти запустят 3 новых веломаршрута.

Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии