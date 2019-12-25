В августе в Ленобласти назовут город-столицу на 2022 год

На данный момент статус главного города носит Всеволожск.

Города 47-ого региона поборются за звание столицы-2022 в специальном конкурсе. Заявки можно подавать до 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Муниципалитет, одержавший победу, сможет проводить наиболее значимые мероприятия в 2022 году. На эту и другие инициативы будет выделено дополнительное финансирование. Также в столице будут проходить заседания Правительства во главе с губернатором.

Отметим, что столицей в 2020 годом был выбран Всеволожск. В следующем году статус перейдет к Тосно.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области