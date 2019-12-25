В Ленобласти запустят 3 новых веломаршрута

Комфортный проезд для любителей двухколесного транспорта обеспечат в Приозерском и Выборгском районах.

В следующем году в Ленинградской области запланирована сдача трех велосипедных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Инициатива предложенав рамках проекта BizCycle и одобрена европейской сетью EuroVelo. Дорожки для велосипедистов появятся в северных районах и даст возможность познакомиться со всеми местными достопримечательностями. Каждый маршрут будет иметь тематическое название – например "Морской" (Торфяновка – Чулково – Выборг – Советск – Приморск – Озерки - Приветнинское). За 45 километров в пути возможно будет полюбоваться красотами Выборгского замка, парка Монрепо, Лютеранского храма Святой Марии Магдалины и пляжей Финского залива.

Второй маршрут, получивший название "Экологический", пройдет через Лосево и Мельниково до Приозерска. Путешественники смогут заглянуть в питомник зубробизонов и на конные фермы, а также рассмотреть пороги Вуоксы.

Наконец, последний "Исторический" маршрут проведет туристов к наиболее интересным областным местам: достопримечательностям Выборга, памятникам на месте финских хуторов и военных линий обороны, монастырю на острове Коневец.

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Фото: Piter.TV