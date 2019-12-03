В Речном порту спустили на воду первый в России электрический катамаран

Он предназначен для речных туристических прогулок.

Сегодня, 27 июня, в Петербурге спустили на воду первый в России электрический пассажирский катамаран. Известно, что это судно отечественного производства Ecovolt. Свой первый маршрут катамаран начал в Речном порту. Он предназначен для речных туристических прогулок.

На разработку и строительство судна компания "НПК Морсвязьавтоматика" потратила больше года. Оно вмещает до 60 человек, его крейсерская скорость до 7 узлов (при возможности увеличения до 15). Впервые модель представили в городе на выставке "Нева-2019". Судно плывет за счет системы электродвижения, которая работает на общей шине постоянного тока. Батарейные накопители являются для него источником энергии.

Ранее мы сообщили, что суд назначил условный срок организатору смертельной поездки на катере в Петербурге.

Фото: "Министерство промышленности и торговли РФ" / ВКонтакте