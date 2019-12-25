В августе в Кудрово начнется строительство детского сада на 265 детей

Трехэтажное здание будет оснащено современными кабинетами.

В "Социальном квартале" Кудрово появится новый детский сад. Он сможет принять до 265 воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Согласно планам Дирекции комплексного развития, возведение здания начнется в августе.

Всего детский сад будет состоять из трех этажей. На первом будут проводиться занятия групп, а также находиться медблок, административные помещения и подсобки. На втором этаже разместят кабинеты для занятий музыкой и физкультуры, а также – преподавательская и кабинет труда. Наконец, третий этаж будет предназначен для старших детей.

Ранее мы рассказали о том, что в Мурино подготовили детский сад на 80 мест.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области