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В августе в Кудрово начнется строительство детского сада на 265 детей
Сегодня, 17:42
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В августе в Кудрово начнется строительство детского сада на 265 детей

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Трехэтажное здание будет оснащено современными кабинетами.

В "Социальном квартале" Кудрово появится новый детский сад. Он сможет принять до 265 воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Согласно планам Дирекции комплексного развития, возведение здания начнется в августе.

Всего детский сад будет состоять из трех этажей. На первом будут проводиться занятия групп, а также находиться медблок, административные помещения и подсобки. На втором этаже разместят кабинеты для занятий музыкой и физкультуры, а также – преподавательская и кабинет труда. Наконец, третий этаж будет предназначен для старших детей.

 

Ранее мы рассказали о том, что в Мурино подготовили детский сад на 80 мест.

Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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