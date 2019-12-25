В Мурино подготовили детский сад на 80 мест

Здание будет оснащено современным оборудованием и игровыми зонами.

Госстройнадзор одобрил ввод в эксплуатацию нового детского сада в квартале "Муринский посад". Учреждение на 180 мест скоро будет передано в пользу администрации Всеволожского района. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Воспитатели в садике будут присматривать за подопечными в возрасте от 2 до 7 лет. Трёхэтажное здание оснащено игровыми зонами, спальнями и раздевалками. Также внутри есть медкабинет и кабинеты для специальных занятий. Известно, что после завершения процедуры регистрации права собственности объект будет передан в пользование Всеволожского района.

Проект реализован по программе "Соцобъекты в обмен на налоги". Вскоре его выкупит областная администрация за средства из областной казны.

Ранее мы рассказали о том, что в садоводствах для петербуржцев построят 12 амбулаторий.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области