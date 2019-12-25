В садоводствах для петербуржцев построят 12 амбулаторий

Практически каждый второй житель города является дачником: на садовых участках отдыхают и выращивают сельхозпродукцию более 2 миллионов петербуржцев.

Губернатор Александр Беглов провел встречу в режиме онлайн с председателями районных союзов садоводческих некоммерческих товариществ. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Практически каждый второй житель города является дачником: на садовых участках отдыхают и выращивают сельхозпродукцию более 2 миллионов петербуржцев. Ещё более 200 тысяч семей проживают на дачах постоянно. Этим людям нужно обеспечить необходимую инфраструктуру. В этом году планируется построить и отремонтировать 20 тысяч квадратных метров дорог, 18,8 километра сетей энергоснабжения, 6,8 километра сетей водоснабжения и более 120 километров линий электропередач.

Также в дачных поселках появятся три спортивных и детских площадки и ещё 12 амбулаторий.

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