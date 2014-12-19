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В августе приступят к капитальному ремонту Гжатской улицы
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В августе приступят к капитальному ремонту Гжатской улицы

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Речь идет об участке между проспектом Непокоренных и улицей Рериха, длина которого – 1,5 км.

В четверг, 27 июля, стало известно о старте ремонтных работ на улице Гжатской Калининского района в августе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Речь идет об участке между проспектом Непокоренных и улицей Рериха, длина которого – 1,5 км. Специалисты обновят асфальт и расширят улицу с двух до четырех полос. Дорогу оборудуют тротуарами и велодорожкой. 

Кроме того, дорожники реконструируют инженерные сети и контактные троллейбусные сети, обустроят ливневую канализацию. 

С целью сохранения экологического состояния территории 3 тыс. м2 выделено под озеленение. Согласно проекту, все работы завершатся к концу ноября 2024 года.

Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Лизы Чайкиной почти завершен капремонт дома с виноградом.

Фото: Piter.TV

Теги: гжатская улица, капитальный ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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