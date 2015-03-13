На улице Лизы Чайкиной почти завершен капремонт дома с виноградом

Впервые в истории Фонда капитального ремонта стену дома отремонтировали через заросли винограда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Весь этот необычный процесс начался 17 лет назад, когда жители решили выращивать виноград на адресе. Они ухаживали за растением все это время, и оно превратилось в настоящую зеленую достопримечательность для всего города. Однако в 2020 году ураган навис над этим зеленым уголком, и его было решено спасти от разрушительных последствий стихии.
В 2023 году, когда настало время провести капитальный ремонт фасада дома, специалисты столкнулись с интересным вызовом – как сохранить и уважить живую стену из винограда во время проведения работ. Идея была найдена, и виноград укрепили на временные конструкции, оставив его на расстоянии 40 сантиметров от стены.
Сейчас работы находятся на последней стадии, и скоро леса, закрывающие фасад с виноградом, исчезнут. Капитальный ремонт будет завершен в августе этого года, а степень готовности всего объекта уже превышает 60%.
Ранее сообщалось, что крупнейший винзавод Ленинградской области продан на торгах за 149,1 млн рублей компании "Неохим"
Видео: Фонд капитального ремонта
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