На улице Лизы Чайкиной почти завершен капремонт дома с виноградом

Исторический момент произошел на улице Лизы Чайкиной, 18, где идет капитальный ремонт фасада дома. Однако, этот ремонт оказался уникальным и вызвал особый интерес у жителей города, а также стал новостью на всю страну.

Впервые в истории Фонда капитального ремонта стену дома отремонтировали через заросли винограда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Весь этот необычный процесс начался 17 лет назад, когда жители решили выращивать виноград на адресе. Они ухаживали за растением все это время, и оно превратилось в настоящую зеленую достопримечательность для всего города. Однако в 2020 году ураган навис над этим зеленым уголком, и его было решено спасти от разрушительных последствий стихии.

В 2023 году, когда настало время провести капитальный ремонт фасада дома, специалисты столкнулись с интересным вызовом – как сохранить и уважить живую стену из винограда во время проведения работ. Идея была найдена, и виноград укрепили на временные конструкции, оставив его на расстоянии 40 сантиметров от стены.

Сейчас работы находятся на последней стадии, и скоро леса, закрывающие фасад с виноградом, исчезнут. Капитальный ремонт будет завершен в августе этого года, а степень готовности всего объекта уже превышает 60%.

Ранее сообщалось, что крупнейший винзавод Ленинградской области продан на торгах за 149,1 млн рублей компании "Неохим"

Видео: Фонд капитального ремонта