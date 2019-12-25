Крупнейший винзавод Ленинградской области продан на торгах за 149,1 млн рублей компании "Неохим"

Новым владельцем завода стала успешная петербургская компания "Неохим", специализирующаяся на производстве специальных химсредств. Об этом свидетельствуют данные из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Сумма сделки оказалась на 103 млн рублей выше изначальной оценки. За приобретенные почти 150 млн рублей, "Неохим" получил в собственность 3,7 гектара земли, три здания общей площадью 5,6 тыс. квадратных метров и производственное оборудование завода.
Эксперты отмечают, что это стратегическое приобретение для компании "Неохим", так как в условиях дефицита импортного сырья и растущего спроса на отечественные аналоги, новые производственные мощности станут необходимостью. Особенно актуальной является ситуация в лакокрасочной области, где до 40% общего объема потребления приходится на импортные компоненты.
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