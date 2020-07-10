В ходе строительства глиноземного завода в Ленобласти задействуют экологичные технологии

Финансирование проекта составляет около 400 млрд рублей.

В 47-ом регионе планируется строительство глиноземного завода. Подробности о проекте сообщил председатель совета директоров "Русала" Бернард Зонневельд.

По словам руководителя, во время работ будут использованы новейшие экологичные технологии, которые позволят обеспечить безопасность для окружающей среды. Пока варианты таких технологий находятся в проработке.

Напомним, что объект в Ломоносовском районе Ленобласти намерены возвести в рамках соглашения, заключённого на полях ПМЭФ-2023. Планируется, что первые 2 очереди завода будут введены в 2032 году. Финансирование проекта составляет около 400 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть и Петербург отремонтируют дороги к трём крупным садоводствам.

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