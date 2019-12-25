В августе через Пулково в Турцию вылетели порядка 83 тыс. россиян

Самым популярным направлением является Анталья.

За август 2020 на прилет и вылет в Турцию аэропорт Пулково обслужил около 83 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба петербургского аэропорта.

Больше всего пассажиров, более 69 тыс. человек, направлялись и возвращались из Антальи. На втором месте находится Стамбул ― 9200 человек.

Ежедневно из Пулково вылетают более 10 рейсов на турецкие курорты. Средний процент загрузки на рейсах в Турцию ― 81%.

Отмечается, что с 10 по 31 августа большинство трансферных пассажиров прибыли в аэропорт Петербурга для дальнейшего перелета в Анталью из Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Уфы и Казани.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пулково будут определять температуру пассажиров при помощи новых тепловизоров.

Фото: Аэропорт Пулково / VK