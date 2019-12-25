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В августе Samsung презентует складные смартфоны
Сегодня, 12:12
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В августе Samsung презентует складные смартфоны

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Презентация должна состояться 11 августа.

На август запланирована большая презентация Samsung Galaxy Unpacked. На ней покажут новые устройства, возможно, и складные смартфоны. Об этом сообщает компания.

Сейчас как никогда становятся актуальны гибкие и универсальные мобильные устройства, соответствующие ускоренному темпу нашей жизни и позволяющие наслаждаться каждым её моментом, — говорится в сообщении.

Возможными новинками станут складные Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, а также умные часы Galaxy Watch 4.

Мерпориятие должно пройти 11 августа в онлайн-формате. Начнется оно в 17:00 мск.

Ранее мы писали, что соцсеть Clubhouse предоставила всем желающим возможность присоединиться к использованию сервиса. Теперь приглашения будут не нужны. 

Фото: pexels 

Теги: galaxy z flip 3, galaxy z fold 3, samsung, презентация складных смартфонов
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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