В августе Samsung презентует складные смартфоны

Презентация должна состояться 11 августа.

На август запланирована большая презентация Samsung Galaxy Unpacked. На ней покажут новые устройства, возможно, и складные смартфоны. Об этом сообщает компания.

Сейчас как никогда становятся актуальны гибкие и универсальные мобильные устройства, соответствующие ускоренному темпу нашей жизни и позволяющие наслаждаться каждым её моментом, — говорится в сообщении.

Возможными новинками станут складные Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, а также умные часы Galaxy Watch 4.

Мерпориятие должно пройти 11 августа в онлайн-формате. Начнется оно в 17:00 мск.

Ранее мы писали, что соцсеть Clubhouse предоставила всем желающим возможность присоединиться к использованию сервиса. Теперь приглашения будут не нужны.

Фото: pexels