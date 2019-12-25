В аварии в поселке Паша пострадали водитель мопеда и пешеход

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 2 октября около пяти часов вечера в поселке Паша на Советской улице произошло ДТП.

Сообщается, что водитель мопеда "Хонда" в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на пешехода. В результате аварии пострадавших 63-летнего водителя и 34-летнюю петербурженку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в Тосненском районе насмерть сбили велосипедиста.

Фото: Piter.TV