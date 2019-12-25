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В аварии в поселке Паша пострадали водитель мопеда и пешеход
Вчера, 22:58
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smirenny

В аварии в поселке Паша пострадали водитель мопеда и пешеход

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По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 2 октября около пяти часов вечера в поселке Паша на Советской улице произошло ДТП. 

Сообщается, что водитель мопеда "Хонда" в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на пешехода. В результате аварии пострадавших 63-летнего водителя и 34-летнюю петербурженку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в Тосненском районе насмерть сбили велосипедиста.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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