В Тосненском районе насмерть сбили велосипедиста

Проводится проверка.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 2 октября около 19:12 на 106 километре дороги "Кемпелово-Выра-Тосно-Шапки" произошло ДТП.

Сообщается, что водитель "Хендэ Санта Фе" наехал на лежащего на проезжей части велосипедиста, мужчину на вид лет 40, который скончался на месте от полученных травм. По какой причине погибший лежал на дороге, неизвестно. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшего.

Ранее мы писали, что легковушка попала под грузовик на перекрестке Малой Бухарестской и Димитрова.

Фото: Piter.TV