В аварии в Волховском районе пострадали трое

Водитель "БМВ" не справился с управлением авто.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 2 октября около четырех часов вечера на 48 километре автодороги 41К-022 "Кириши-Городище-Волхов" произошло ДТП.

Сообщается, что водитель "БМВ" не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет справа по ходу движения. В результате аварии пострадали 33-летний водитель и два 33-летний и 39-летний пассажиры. Их госпитализировали с травмами различной тяжести. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в аварии в Выборгском районе пострадал водитель мотоцикла.

Фото: Piter.TV