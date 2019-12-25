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В аварии в Выборгском районе пострадал водитель мотоцикла
Сегодня, 19:29
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smirenny

В аварии в Выборгском районе пострадал водитель мотоцикла

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Петербуржец госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 2 октября около половины четвертого часа на 53 километре автодороги А-125 "Молодёжное - Верхнее Черкасово" произошло ДТП. 

Сообщается, что водитель мотоцикла "Ирбис Гарпия", совершая маневр, столкнулся со встречным автомобилем "Хундай Туксон". В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что иномарку развернуло на углу Светлановского и Просвещения и вынесло на тротуар.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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