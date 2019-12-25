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В аварии в Тосненском районе пострадал человек
Сегодня, 17:56
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smirenny

В аварии в Тосненском районе пострадал человек

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Подробности аварии пока неизвестны.

В пятницу, 19 февраля, в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

Водитель "Форда" не справился с управлением и улетел в кювет около М11 "Дорога на Лисино". По предварительной информации, есть пострадавшие. На место выехала карета скорой помощи и полиция. Обстоятельства аварии выяснят сотрудники ГИБДД. В каком состоянии находится водитель и были ли внутри пассажиры, неизвестно. 

Ранее мы писали, что неизвестные украли трансформатор во Всеволожском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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