В аварии в Тосненском районе пострадал человек

Подробности аварии пока неизвестны.

В пятницу, 19 февраля, в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

Водитель "Форда" не справился с управлением и улетел в кювет около М11 "Дорога на Лисино". По предварительной информации, есть пострадавшие. На место выехала карета скорой помощи и полиция. Обстоятельства аварии выяснят сотрудники ГИБДД. В каком состоянии находится водитель и были ли внутри пассажиры, неизвестно.

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Фото: Piter.TV