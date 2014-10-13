Неизвестные украли трансформатор во Всеволожском районе

Ущерб оценили в 500 тысяч рублей.

Ближе к вечеру в пятницу, 19 февраля, в полицию обратился мастер 4 участка деревни Красная Горка Всеволожского района и заявил, что неизвестные украли трансформатор. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина отметил, что украдены медные стержни с ТП 7671 электроподстанции на сумму примерно 500 тысяч рублей. На место выехали сотрудники полиции. Подробных обстоятельств произошедшего инцидента пока нет. Есть ли на примете у полицейских подозреваемые, не уточняется.

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Фото: Piter.TV