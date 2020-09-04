При ликвидации пожара на Малой Садовой спасатели эвакуировали 9 человек

Для тушения пожара в двухкомнатной квартире спасателям понадобилось полчаса.

Днем в четверг, 19 февраля, на пульт управления пожарной части поступил сигнал о пожаре в доме №3 по Малой Садовой улице в Центральном районе петербурга, сообщили в пресс-службе МЧС России по городу и области.

В квартире на семиметровой кухне загорелась обстановка на площади 2 кв. метра. Специалистам пришлось эвакуировать 9 человек. Для ликвидации возгорания привлекли две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожарные справились с огнем за полчаса. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Фото: Piter.TV