В Петербурге осудили разбойников, напавших на продавца с сайта бесплатных объявлений

Каждому назначили по три года в колонии общего режима.

В Петербурге осудили троих мужчин, признанных виновными в разбое. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, Турдивой Акбаров, Фаррух Тажиматов и Нурилло Эргашев получили по три года лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что в начале декабря 2019 года мужчины ответили на объявление петербуржца о продаже мобильного телефона, но решили не покупать гаджет, а отобрать его. Под предлогом покупки злоумышленники встретились с мужчиной, напали на него, избили и потребовали деньги. Пострадавший отказался отдавать разбойникам свои накопления, те продолжили его избивать и выхватили из рук мужчины смартфон. Петербуржца заставили разблокировать устройство, после чего разбойники сами перевели с его счета на свои более 37 тысяч рублей и скрылись.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: Piter.TV