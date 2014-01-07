В аварии в Рыбацком пострадал человек

Столкнулись "Ситроен" и "Киа Сид".

В пятницу, 26 марта, на пересечении Шлиссельбургского проспекта и переулка Слепушкина произошла авария, сообщил источник в правоохранительных органах. Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", на участке от школы №348 собралась пробка в сторону Металлостроя.

В результате аварии пострадали трое, в том числе беременная женщина, ее доставили в роддом после осмотра скорой. Также госпитализирован мужчина с ушибом глаза в НИИ Джанелидзе.

Момент аварии запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель иномарки решает повернуть налево, однако встречный водитель ехал на слишком большой скорости и не успел затормозить вовремя.

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Видео: Piter.TV