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В аварии в Пушкинском районе пострадали четверо
Сегодня, 21:41
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smirenny

В аварии в Пушкинском районе пострадали четверо

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Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 29 сентября около половины восьмого вечера в Пушкинском районе произошло ДТП.

Сообщается, что на перекрестке Павловского шоссе и Артиллерийской улицы столкнулись "Форд Фокус" и "Тойота". В результате столкновения травмы средней степени тяжести получил водитель "Форда", тяжелые травмы получил водитель "Тойоты". Также пострадали пассажиры "Тойота". Участников аварии госпитализировали. 

Ранее мы писали, что в ДТП на проспекте Просвещения тяжело пострадал водитель ВАЗ.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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