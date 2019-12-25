В аварии в Пушкинском районе пострадали четверо

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 29 сентября около половины восьмого вечера в Пушкинском районе произошло ДТП.

Сообщается, что на перекрестке Павловского шоссе и Артиллерийской улицы столкнулись "Форд Фокус" и "Тойота". В результате столкновения травмы средней степени тяжести получил водитель "Форда", тяжелые травмы получил водитель "Тойоты". Также пострадали пассажиры "Тойота". Участников аварии госпитализировали.

Ранее мы писали, что в ДТП на проспекте Просвещения тяжело пострадал водитель ВАЗ.

Фото: Piter.TV