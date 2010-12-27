В аварии в Ленобласти погиб байкер и пострадали три человека

Причины аварии устанавливаются.

Днем 25 августа в Ленобласти произошла смертельная авария, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На 71-м километре автодороги Петербург – Ручьи в 15:50 столкнулись автомобиль "Hyundai" и мотоцикл "Honda".

В результате аварии байкер погиб на месте от полученных травм. Кроме того, госпитализированы водитель автомобиля 43-летняя женщина и двое ее детей 10-ти и 11-ти лет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Чечне закидали камнями поезд Петербург – Махачкала.

Фото: "Мотосолидарность ДТП"