В Чечне закидали камнями поезд Петербург – Махачкала

Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие.

Поезд Петербург – Махачкала закидали камнями, сообщили очевидцы в группе "Дагестанцы в Питере | ДП".

Запись об инциденте появилась в группе 24 августа в 23:23. В ней говорится, что поезд, следующий по маршруту из Петербурга в Махачкалу, попал под обстрел камнями после того, как он проехал Грозный. Кто именно и зачем это делал – неизвестно.

По информации очевидцев, в результате происшествия есть пострадавшие.

По данному факту проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: дорожная полиция Петербурга рассказала о погоне за мотороллером.

Фото: "Дагестанцы в Питере | ДП"