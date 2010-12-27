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Дорожная полиция Петербурга рассказала о погоне за мотороллером
Сегодня, 14:38
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arteliseev

Дорожная полиция Петербурга рассказала о погоне за мотороллером

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Транспортное средство двигалось без номеров по центру города.

В отделе пропаганды УГИБДД рассказали детали происшествия, случившегося поздним вечером 24 августа в центре Петербурга. В двенадцатом часу ночи патруль увидел у Дворцовой площади мотороллер, нарушивший правила дорожного движения. К тому же, на нем не было номеров. Водитель транспортного средства не остановился, в результате чего полиция начала его преследовать.

Погоня завершилась у дома №19 по Невскому проспекту. Мотороллер въехал в машину полиции, двигавшуюся наперерез. В результате столкновения пострадавших нет.

По факту происшествия были возбуждены два административных производства – за езду без прав и за невыполнение требований дорожной полиции об остановке. 

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия,

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