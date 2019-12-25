В аварии в Колпинском районе пострадали ребенок и пенсионер

Ребенок получил травмы средней степени тяжести.

По предварительно информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 5 июня в Колпинском районе на Петрозаводском шоссе у дома №124 произошло ДТП.

Совершая разворот, водитель 67-летний водитель Datsun столкнулся с 52-летним водителем Hyundai. В результате аварии водитель и 11-летний пассажир Datsun получили тяжелые и средней степени тяжести травмы. Ребенок находится на заднем сидении слева, пристегнут, но без детского кресла.

Ранее мы писали, что на Новоприозерском шоссе образовалась пробка из-за ремонта дороги и ДТП.

Фото: vk.com/dorinspb