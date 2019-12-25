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В аварии в Колпинском районе пострадали ребенок и пенсионер
Сегодня, 21:52
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smirenny

В аварии в Колпинском районе пострадали ребенок и пенсионер

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Ребенок получил травмы средней степени тяжести.

По предварительно информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 5 июня в Колпинском районе на Петрозаводском шоссе у дома №124 произошло ДТП. 

Совершая разворот, водитель 67-летний водитель Datsun столкнулся с 52-летним водителем Hyundai. В результате аварии водитель и 11-летний пассажир Datsun получили тяжелые и средней степени тяжести травмы. Ребенок находится на заднем сидении слева, пристегнут, но без детского кресла. 

Ранее мы писали, что на Новоприозерском шоссе образовалась пробка из-за ремонта дороги и ДТП. 

Фото: vk.com/dorinspb

Теги: авария, дтп, пострадал ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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