Водитель самосвала не заметил, что его кузов начал подниматься на ходу.

Как стало известно в пятницу, 5 мая, на Новоприозерском шоссе образовалась пробка из-за ремонта дороги и ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Петербуржец уточнил, что водитель самосвала не заметил, что его кузов начал подниматься на ходу. В комментариях под видео автолюбители отметили, что иногда водители таких машин не замечают подъем кузова из-за недосыпа или невнимательности. Также в комментариях развернулась уже привычная полемика между теми, кто едет и снимает произошедшее и теми, кто не понимает, зачем снимать.

Ранее мы писали, что водитель такси въехал в ограничитель дороги на проспекте Маршала Жукова.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте