В аварии у деревни Шаглино пострадал человек

Утром в субботу, 30 января, недалеко от Гатчины произошло ДТП с пострадавшим, сообщил источник в правоохранительных органов.
Отмечается, что водитель ВАЗ 2110 съехал в кювет у деревни Шаглино по пути из Павловска. Мужчина находится без сознания, судить о его состоянии пока трудно. На место аварии выехала бригада скорой помощи.
Как именно произошла авария, не уточняется.
Ранее мы писали, что на Суздальском проспекте легковушка влетела в шиномонтажную.
Фото: Piter.TV
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