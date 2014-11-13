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В аварии у деревни Шаглино пострадал человек
Сегодня, 14:12
138
smirenny

В аварии у деревни Шаглино пострадал человек

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Водитель отечественного автомобиля вылетел в кювет.

Утром в субботу, 30 января, недалеко от Гатчины произошло ДТП с пострадавшим, сообщил источник в правоохранительных органов. 

Отмечается, что водитель ВАЗ 2110 съехал в кювет у деревни Шаглино по пути из Павловска. Мужчина находится без сознания, судить о его состоянии пока трудно. На место аварии выехала бригада скорой помощи. 

Как именно произошла авария, не уточняется.

Ранее мы писали, что на Суздальском проспекте легковушка влетела в шиномонтажную.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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Коновалов Максим
Сегодня 15:05

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