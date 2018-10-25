На Суздальском проспекте легковушка влетела в шиномонтажную

Водитель, по всей видимости, остался цел.

Около восьми утра в субботу, 30 января, на Суздальском проспекте произошло одиночное ДТП: легковушка въехала в шиномонтажную рядом с домом №34. Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах заметно, что у белой машины сильно смята вся передняя часть, пострадала и сама "шиномонтажка": в постройке снесена часть стены рядом со входом. Рядом с автомобилем, по всей видимости, стоит растерянный водитель.

без очереди, ему только спросить)....

Решил по - бырому переобуться заодно) комментаторы

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Сергей Михайлов