В поселке имени Свердлова иномарка с ребенком в салоне улетела в кювет

О состоянии малыша и водителя ничего неизвестно.

Около трех часов дня в пятницу, 22 января, в поселке имени Свердлова автомобиль улетел в кювет. Как передал Piter.TV источник в экстренных службах слова очевидца, машину заметили в Невском лесопарке после Вантового моста.

Очевидец сообщил, что он вызвал на место скорую помощь и ДПС, в салоне "Митсубиши" оказался маленький ребенок. О состоянии малыша и самого автомобилиста пока ничего не сообщается.

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