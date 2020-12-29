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Массовое ДТП на Гражданском заблокировало проезд транспорта

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На данный момент перекресток свободен, заторов не наблюдается.

Утром 21-го января на пересечении Гражданского проспекта и улицы Гидротехников произошло массовое ДТП. Участники аварии заблокировали проезд для других транспортных средств, троллейбусам было не проехать вовсе. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

Машины столкнулись около 6 утра. По предварительным данным, повреждения получили семь автомобилей. Пользователи удивились тому, что ДТП произошло в таком "тихом" месте. Авто оказались разбросаны друг от друга и заняли две полосы для движения. На место прибыли сотрудники МЧС и "скорой помощи". Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участником аварии на перекрестке Долгоозерной и Парашютной стала машина такси, и опубликовал видео. 

Видео: vk.com/spb_today / Сергей Смирнов

Фото: vk.com/spb_today

Теги: массовое дтп, светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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